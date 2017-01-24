Nokia'nın yeni orta seviye telefonu: Heart

Microsoft ile olan anlaşmasının bitmesi üzerine akıllı telefon pazarında tekrar boy göstermeye başlayan Nokia, sektörün zirvesinde yer aldığı dönemlerde uygulamakta olduğu sürekli yeni model duyurma stratejisine devam edecek gibi görünüyor.

Zira, geçtiğimiz günlerde Nokia 6 modelinin duyurusunu gerçekleştirdikten hemen sonra Nokia 8 modeli hakkında ilk bilgilerin sızdırıldığı Nokia cephesinden, Snapdragon 835 ile çalışacak olan bir amiral gemisi modeli geleceğini sizlere duyurmuştuk.

Bu kez ise GFXBench'te, Nokia Heart ismini taşıyan orta seviye bir akıllı telefon modeline ait bilgiler ortaya çıktı.

Nokia Heart modeli kullanıcılara neler sunacak?

Nokia'nın bugüne kadar ortaya çıkan tüm modellerinde olduğu gibi Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çalışacak olan Heart, Qualcomm'un Snapdragon 430 işlemcisinden ve Adreno 505 GPU'dan güç alacak.