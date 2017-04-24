Nokia yeni oyuncağının fiyatını düşürdü

Nokia, yeni Ozo+ ise çıtayı biraz daha yükseğe taşımayı amaçlıyor. OZO'nun yazılımı güncellendi ve şimdi OZO+ adını taşıyor. Güncelleme ile birlikte OZO+, 8K çözünürlüğünde canlı VR videosu yayını yapabilecek.

Bunu yanında Nokia VR görüntülerin çekilip, düzenlenmesinde yardımcı olacak bir yazılım olan OZO Reality ve VR video çekenler için önemli bir paylaşım noktası olması beklenen OZO Storytellers'ı da duyurdu. Bu programların OZO kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulması bekleniyor.

Normalde 40 bin dolardan satılan OZO'nun fiyatı da 25 bin dolara düştü. Bu indirimden yararlanmak için 18 Haziran’a kadar Nokia’ya başvurmanız gerekiyor.