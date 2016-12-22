Nokia'dan Apple'a patent davasý

Ýletiþim alanýnda sayýsýz teknolojinin sahibi olan Nokia, Apple'ýn iPhone'larda kendisine ait teknolojileri kullandýðýný ama gönderdikleri telif ödeme tekliflerini reddettiklerini vurgulayarak þirkete çok sayýda dava açtý.

Apple'ýn 32 farklý patentini izinsiz kullandýðýný vurgulayan Nokia'ya karþý Apple da, þirketin tüm patent haklarýna saygýlý olduðunu ve her zaman ödeme yaptýðýný ama Nokia'nýn adil fiyat politikasýndan çýkarak fahiþ fiyatlar istediðini dile getirdi.

Apple da Nokia'ya karþý, haksýz kazanç saðlamak amacýyla þirkete baský yaptýðý gerekçesiyle dava açtý.