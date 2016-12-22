Nokia'dan Apple'a patent davasý
Telefon üretme iþine geri dönen Nokia ayrýca elinde buldundurduðu sayýsýz patentten de para kazanmaya devam ediyor. Nokia þimdi de Apple'a dev patent davalarý açýyor.
Ýletiþim alanýnda sayýsýz teknolojinin sahibi olan Nokia, Apple'ýn iPhone'larda kendisine ait teknolojileri kullandýðýný ama gönderdikleri telif ödeme tekliflerini reddettiklerini vurgulayarak þirkete çok sayýda dava açtý.
Apple'ýn 32 farklý patentini izinsiz kullandýðýný vurgulayan Nokia'ya karþý Apple da, þirketin tüm patent haklarýna saygýlý olduðunu ve her zaman ödeme yaptýðýný ama Nokia'nýn adil fiyat politikasýndan çýkarak fahiþ fiyatlar istediðini dile getirdi.
Apple da Nokia'ya karþý, haksýz kazanç saðlamak amacýyla þirkete baský yaptýðý gerekçesiyle dava açtý.
Apple ile Nokia'nýn 2011 yýlýndan bu yana tartýþtýklarý bu konunun ilerleyen zamanlarda nasýl sonuçlanacaðýný göreceðiz.
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