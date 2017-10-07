Nükleer tıpta 'akıllı molekül' dönemi

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Zehra Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayının ilk haftası kutlanan Nükleer Tıp Haftası'nın, nükleer tıp farkındalığını artırmak, yeni gelişmeleri sağlık camiası ve toplumla paylaşmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Kanserin erken ve etkin tedavisinde akıllı radyoaktif molekülleri kullanan nükleer tıp alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğine değinen Özcan, akıllı moleküllerle hedef tümör hücrelerinin çok küçük boyutlarda yakalanması ve son teknoloji ürünü olan gelişmiş hibrit görüntüleme sistemleri ile bunların gösterilmesinin mümkün hale geldiğinin altını çizdi.

Dernek olarak kanser hastalarına tanı ve tedavi hizmeti sunmak için onkoloji çalışanları ile yoğun gayret içinde olduklarını belirten Prof. Dr. Özcan, açıklamasında, "Ülkemizde nükleer tıp alanında teknolojik alt yapı yanında radyoaktif bileşiklerin üretiminde geldiği seviye, bazı Avrupa ülkelerinden önde, teknolojik alt yapı anlamında da dünya standartlarındadır." ifadesini kullandı.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından kısa yarı ömürlü radyoizotop üretiminin Türkiye'de yapılması için atılan adımın memnuniyet verici olduğunu belirten Zehra Özcan, açıklamasında şunları kaydetti: