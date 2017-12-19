Öğrenciler atık malzemelerden drone üretti

Türkiye'de ilk uçak fabrikasını kuran, havacılık sektörüne tamamı yerli ilk eğitim ve yolcu uçaklarını kazandıran Nuri Demirağ'ın isminin verildiği, beş lise öğrencisi tarafından üretilen drone tanıtımı için Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Kampüsünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, öğrencilerin ürettiği robot ve drone çalışmalarını incelediklerini söyledi.

Her projenin başarılı olduğunu dile getiren Gül, projelerde öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katkısının büyük olduğunu belirtti. Öğrencilere başarılarının devamını dileyen Vali Gül, "Sivas'ta ve Türkiye'de öğrenciler, teknolojiyle ve bilimle birinci sınıfta, ikinci sınıfta tanışıyor. Özelikle Fatih Projesi'yle beraber teknoloji her aşamada öğrencilerimizin hayatını girmiş oluyor. Şunu da memnuniyetle söyleyebiliriz ki çocuklarımız, büyüklerinden teknolojiye daha yatkın ve daha üretken." dedi.

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Programda okulun robotik ve kodlama laboratuvarında öğrenci ve öğretmenlerin AR-GE çalışmaları ile üretilen "drone"un tanıtım uçuşu da gerçekleştirildi.

Programa Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve diğer yetkililer katıldı.