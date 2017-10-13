Öğrencilere bilimi sevdiren şenlik

Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde Şelale Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen şenlikte, çeşitli bilimsel etkinlikler, sergiler, yarışmalar ve söyleşiler düzenlenecek.

Dört üniversite ve 14 okulun katkı sunduğu etkinlikte öğrenciler, bilgisayar kodlama, 3D tasarım, robotik ve eğlenceli elektronik, uçak ve roket fiziği, gökbilim ve astronomi, doğada canlılar ve maddeler gibi bilimsel konuların içeriğini öğrenip yeni teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacak.

Etkinliğin açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, gençlerin küçük yaşlardan itibaren bilim ve teknolojiyle kaynaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Yazıcı, bilginin güç unsuru olduğu bir dünyada yaşandığını ifade ederek, "Gerek bireysel, gerek toplumsal gerekse ülke olarak bir adım daha ileri gitmek istiyorsak teknolojiye ve temel bilimlere sahip olmalıyız. Şelale Parkı'nı eğitim parkına çevirmemizin asıl sebebi buydu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ve beraberindekiler, öğrencilerin hazırladıkları bilim stantlarını gezdi.

Etkinlikte, "Çöp Toplayan Robot" geliştiren 10'uncu sınıf öğrencisi Oğuzhan Kaymaz, okulundaki Robotik Kulübü sayesinde birçok şey öğrendiğini dile getirdi.

Kaymaz, destek verilmesi halinde çalışmalarını daha ileri taşıyabilecek yeteneğe sahip olduklarını belirterek, "Daha iyi çalışmalar yapacak kapasiteye ve hayal gücüne sahibiz. Elektroniğe olan merakım küçük yaşta başladı ve artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Gebze Teknik Üniversitesi'nden drone, maket uçak, 3D printer ve farklı bilimsel projeler, Okan Üniversitesi'nden otonom (sürücüsüz) araç ve robotlar, İstanbul Üniversitesi'nden elektrikli araç "Milat 1453" ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nden "Bilim Otobüsü" de yer alıyor.