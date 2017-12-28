Opera, NoCoin özelliği ile Bitcoin madencilerinden koruyacak

Bitcoin ve altcoinlerin değeri hızla artmaya devam ederken doğal olarak kripto para madencilerinin de sayısı giderek artıyor. Bu amaçla kurulan web siteleri, ziyaret edenlerin bilgisayarlarına izinsiz erişerek madencilik yapabiliyor ve bu durum kullanıcılara bilgisayarının aşırı ısınması ve yavaşlaması gibi sorunlar olarak geri dönebiliyor.

Opera, kullanıcı şikayetlerini göz önünde bulundurup sorunun farkında olarak bir çözüm sunmaya hazırlanıyor. Opera’nın son beta sürümüyle birlikte gelen NoCoin, üçüncü şahıslar tarafından izinsiz yapılan madenciliğe karşı koruma sağlıyor. Eğer ziyaret edilen web sitesinde madencilik kodları çalışıyorsa Opera, bu sayfaya erişiminizi engelliyor.

Milliyet'in haberine göre, özelliği aktive etmekte kullanıcıların seçimine bırakılmış. Uygulamanın halihazırda var olan Reklam engelleme aracına ek olarak sunulan NoCoin özelliği, Ayarlar sekmesinde “Reklamları engelle” başlığının altında yer alıyor.