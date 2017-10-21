Oppo F5’in teknik özellikleri hakkında yeni detaylar sızdırıldı

Oppo F5, 26 Ekim’de düzenlenecek bir etkinlikle resmi olarak tanıtacak. Bu tarih Oppo tarafından resmi olarak açıklandı. Çinli telefon üreticisi ayrıca F5’in ürettikleri ilk 18:9 ekranlı telefon olacağını açıkladı. Ancak şu ana kadar telefonun diğer teknik özellikleri hakkında Oppo’dan herhangi bir açıklama geldi.

Oppo herhangi bir detay paylaşmasa da sızıntılar sayesinde telefonun teknik özellikleri hakkında birçok detay ortaya çıktı. Daha önce gelen sızıntılara göre Oppo F5’in teknik özellikleri arasında Snapdragon 660 yonga seti, bölgeye göre 4 veya 6 GB RAM, 4000 mAh batarya, 6 inç ekran, 20 megapiksel arka kamera ve 16 megapiksel çift önkamera yer alıyor.

Cnn'de yer alan habere göre, bugün gelen yeni sızıntılar bu özelliklerin neredeyse tamamını doğruluyor. Ancak yeni gelen bilgilere göre telefonun ön kamerası 16 megapiksel değil 12 megapiksel olacak. Bu arada telefonda çift önkamera yer alacağı bugünkü sızıntılar ile bir kez daha doğrulanmış oldu.