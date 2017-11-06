Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Parçacık fiziğinde bir keşif daha

Maddenin temel bileşenlerinden kuarkın iki ağır tipinin kaynaşmasının, nükleer füzyondan çok daha fazla enerji açığa çıkarabileceği keşfedildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maddenin temel bileşenlerinden kuarkın iki ağır tipinin kaynaşmasının, nükleer füzyondan çok daha fazla enerji açığa çıkarabileceği keşfedildi.
 
Tel Aviv ve Chicago üniversitelerinden fizikçilerin yürüttüğü araştırma, teorik olarak ağır kütleli kuarkların eriyip kaynaşmasının, nükleer füzyonda açığa çıkandan yaklaşık 10 kat daha fazla enerji üretebileceğini gösterdi.
 
Bilim adamları, iki alt kuarkın kaynaşmasında, hidrojen bombasında tek bir nükleer füzyondan 8 kat daha güçlü, yani 138 megaelektronvolt enerji üretileceğini hesap etti.
 
Fizikçiler, bu tür bir kuark füzyonunun, güçlü bir kuark bombası yapmak için kullanılamayacağını da vurguladı.
 
Keşif ile ilgili ayrıntılar "Nature" dergisinde yayımlandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hız göstergesine giren yılan, sürücüye hayatının şokunu yaşattı

Hız göstergesine giren yılan, sürücüye hayatının şokunu yaşattı

Bahçesinde kazı yaparken Likya mezarı buldu

Bahçesinde kazı yaparken Likya mezarı buldu

Kadın görevli çığlık çığlığa yardım istedi

Kadın görevli çığlık çığlığa yardım istedi

Hababam Sınıfı'nın bıyıklı edebiyatçısı bakın kimmiş?

Hababam Sınıfı'nın bıyıklı edebiyatçısı bakın kimmiş?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA