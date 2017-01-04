Parmak iziyle açýlabilen akýllý asma kilit
Teknolojinin geliþmesiyle birlikte geleneksel güvenlik sistemleri de tarihe karýþmaya baþlýyor. Akýllý telefonlarla yönetilebilen ve biyometrik sensörlerle açýlabilen kilitler hayatýmýza girmeye baþlamýþ durumda. BenjiLock isimli bu akýllý asma kilit de bu türdeki modern kilitlerin yeni bir örneði.
Asma kilitlerin geleneksel tasarýmýndan kopmayan BenjiLock’un üzerinde anahtar giriþinin yaný sýra bir de parmak izi okuyucu bulunuyor. Parmak izi tanýmlandýktan sonra kilidi açmak için tek yapmanýz gereken parmak izini okutmak oluyor.
Eðer pil bittiyse anahtar kullanarak kilidi açmak da mümkün oluyor. Yeniden þarj edilen kilit, çok fazla hatalý parmak izi okumasý yapýlýrsa güvenlik amaçlý olarak içerisindeki tüm parmak izi verilerini siliyor. Bu yýlýn 3. çeyreðinde satýþa sunulacak kilidin fiyatý 80 dolar olarak belirlenmiþ durumda.
Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.
Yorumlar
Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.