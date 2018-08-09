Periscope’da canlı yayın nasıl izlenir? Android - İOS telefonlarda Periscope nasıl kullanılır? Periscope’da maçlar nasıl canlı yayın olarak izlenir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Periscope canlı yayını ile dünyanın neredesinde olursanız olun canlı yayın yapabilir ya da izleyebilirsiniz. Harita özelliği sayesinde bölgesel yayınları takip etmenizi sağlayan Periscope uygulamasını akıllı telefonunuza indirdikten sonra birkaç basit adımla canlı yayın izleyebilirsiniz. Periscope hem Android hem de İOS telefonlarda kullanılabilir. Periscope canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz. Periscope Tv uygulamasını canlı olarak mobil cihazlarınızdan kolayca izleyebilirsiniz. Özellikle Kayserispor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyenler Periscope uygulamasının nasıl kullanıldığını merak ediyor. Android ve IOS işletim sistemli telefonlarınızdan Periscope yayınını canlı olarak takip edebilirsiniz. Kısa sürede milyonlarca kişinin üye olduğu canlı yayın uygulaması Periscope’tan yaptığınız yayınınızı Twitter'a entegre ederek ve lokasyon servisinizi açarak daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir Periscope kullanıcısının kalp sayısına bakarak daha önce canlı yayın yapıp yapmadığını anlayabilirsiniz. Öte tandan Periscope ile dünyanın herhangi bir bölgesindeki canlı yayınları takip edebilirsiniz. Periscope haritasını kullanarak bölgesel olarak yapılan yayınları takip edebilirsiniz. İserseniz de liste olarak görürsünüz. Ayrıca yazımızın başında söz ettiğimiz gibi Android ve Apple Periscope uygulamasını kendi Store marazında kullanıcılarına ücretsiz olarak sunar. Sadece Periscope kullanmak için iOS 7.1 ve üzeri, Android 4.4 ve üzeri işletim sistemine sahip bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. İşte Periscope’da canlı yayın izlemenin kısayolu...



Periskop Yayınlarını Bilgisayardan Nasıl izleyebilirim?



Öncelikle Periskop üzerinden yayın yapmak için akıllı telefonunuza giriş yapmanız gerekiyor. Uygulama şimdilik sadece Android ve iOS platformlarında kullanılabilir. Periscope yayınlarını bilgisayardan izlemek için iki yol var, bunlardan biri sahibinin gelişmiş Twitter aramaları ve diğeri Perisearch web sitesi.



Twitter’dan izlemek için

Öncelikle, Twitter’da giriş yapıyoruz.

Ardından, gelişmiş arama bölümünde “LIVE on #Periscope” yazıyoruz. Ve canlı yayınların tümü o anda geliyor.



Gelişmiş arama bölümünü bulamazsanız. Bu bağlantıdan “https://twitter.com/search-advanced” e ulaşabilirsiniz.



Perisearch web sitesi aracılığıyla izleme

– Bu adımı izlemenin en kolay yolu, Perisearch adlı web sitesini ziyaret etmek ve istediğiniz yayını izlemektir. Web sitesi üyeliği vb. Gerektirmez.



Kısa sürede milyonlarca kişinin üye olduğu canlı yayın uygulaması Periscope’tan yaptığınız yayınınızı Twitter'a entegre ederek ve lokasyon servisinizi açarak daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir Periscope kullanıcısının kalp sayısına bakarak daha önce canlı yayın yapıp yapmadığını anlayabilirsiniz. Öte tandan Periscope ile dünyanın herhangi bir bölgesindeki canlı yayınları takip edebilirsiniz. Periscope haritasını kullanarak bölgesel olarak yapılan yayınları takip edebilirsiniz. İserseniz de liste olarak görürsünüz. Ayrıca yazımızın başında söz ettiğimiz gibi Android ve Apple Periscope uygulamasını kendi Store marazında kullanıcılarına ücretsiz olarak sunar. Sadece Periscope kullanmak için iOS 7.1 ve üzeri, Android 4.4 ve üzeri işletim sistemine sahip bir cihaza sahip olmanız gerekiyor.



Daha önce izlemek istediğiniz ancak kaçırdığınız bir yayın varsa, yayını yapan kişinin eğer silmediyse ya da hesabı kapalı değilse, Periscope hesabına girerek daha önce yapmış olduğu yayınları izleyebilirsiniz. İşte Periscope canlı yayını hakkında bilmeniz gerekenler…



PERİSCOPE’DA CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?



Periscope canlı yayınlarını nasıl izleyeceğinizi öğrenmeden önce küçük bir bilgi vermek istiyoruz; Yayını beğendiğinizi kalp göndererek yayın yapan kişiye iletebilirsiniz. Gönderilen kalpler yayın yapan hesabın listede daha üst sıralarda yer almasını sağlar. İşte Periscope’da canlı yayın izleme işlemi…



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Google Store ya da Apple Store’dan Periscope uygulamasını indirin

- Periscope uygulamasını çalıştırın ve Periscope'a giriş yapın

- Açılan ekranın alt bölümünde bulunan televizyon simgesine dokunduğunuzda karşınıza gelen İzle ekranından dilediğiniz yayına dokunun.

PERİSCOPE GİRİŞ

BEŞİKTAŞ LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. en eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımıyla karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

BEŞİKTAŞ LASK LİNZ MAÇI NEREDEN İZLENECEK?

Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma D-Smart'tan yayımlanacak. Canlı maç anlatımına AKSAM.COM.TR farkıyla ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ LASK LİNZ MAÇI PERİSCOPE NASIL İZLENİR?

Beşiktaş LASK Linz maçı periscope izleme linki futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bir maçın pericope olarak yayınlanması suçtur. Bazı kullanıcılar kendi hesapları üzerinden yayın yapıyorlar. Pericope’un resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ LASK LİNZ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Uluslararası - UEFA Champions League App, Benfica TV

Bosna Hersek - Arena Sport 1

Brezilya - Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil

Hırvatistan - Arena Sport 1

Makedonya - Arena Sport 4 Serbia

Karadağ - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1

Portekiz - Benfica T

Sırbistan - Arena Sport 4 Serbia, Arena Sport 1

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Roco, Caner, Lens, Tolgay, Medel, Adriano, Babel, Larin

LASK Linz: Schlager, Wostry, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Ranftl, Goignger, Frieser, Outabanjo

Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

LASK Linz ise bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki 207. sınavı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 207. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 206 maçından 79'unu kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 273 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

- Şenol Güneş yönetiminde 29. maç

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 29. Avrupa kupası maçını oynayacak.

Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 29 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 28 karşılaşmada, 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 49 gol atan Beşiktaş, kalesinde 40 gole engel olamadı.

GÖZLER LARİN’DE

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında geçen hafta B36 Torshavn'ı ağırladığı mücadeleye damgasını, Beşiktaş'ın genç golcüsü Cyle Larin vurmuştu.

23 yaşındaki Kanadalı futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada; 31, 61 ve 79. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapmış ve 6-0'lık galibiyete önemli katkı sağlamıştı. Yeni sezon öncesinde iyi bir kamp dönemi geçiren Larin, şovuna bu akşam da devam etmek için çıkacak.

Alvaro Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek'in formsuzluğunun sürmesi, yeni transfer Umut Nayir'in da zamana ihtiyacının bulunması sebebiyle gol yükünü yine Larin sırtlanacak.

Talimatlar verildi!

Linz maçı öncesinde oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Şenol Güneş; özellikle orta sahanın kanatlarında görev yapan Jeremain Lens ve Ryan Babel'den sık sık yapacakları ortalarla Cyle Larin'e pozisyon yaratmalarını istediği kaydedildi.

Güneş'in, orta sahanın ortasında görev yapacak futbolculara da topu Larin'le buluşturmaları talimatını verdiği bildirildi.