PES 2019 demo nasıl indirilir PES 2019 demo PC, PS4, Xbox One steam oyun indir PES 2019 demo nasıl indirilir? PES 2019 demo sürümünü PC, PS4 ve Xbox One'a indirmenin yolu ve oynama şemli nedir? PES 2019 demo PC, PS4, Xbox One steam indirme linki star.com.tr'de PES 2019 demo sürümü yayınlandı. PlayStation tarafında tek yapmanız gereken, PlayStation Store üzerinden önce Games, ardından da Demo sekmesine ulaşmak. Burada “See All Demos” sekmesini göreceksiniz. PES 2019 demo burada ilk sıraya alınmış durumda. Veya hemen aşağıda paylaştığımız link üzerinden PS hesabınıza demoyu ekleyebilirsiniz. Oyuncular yeni PES’i satın almadan önce elbette denemek istedikleri için, özellikle Steam tarafında “PES 2019 demo indir!” seçeneğinin gelmesini merakla bekliyorlar. Yine aynı şekilde market üzerinden PES 2019 diye arattığınızda, demo versiyon karşınızda gelecek. Elbette uğraşmak istemiyorsanız tek yapmanız gereken, aşağıda size verdiğimiz link üzerinden demoya ulaşıp Xbox hesabınıza eklemek. Steam tarafında ise kısa bir süre için beklememiz gerekiyor. Bu kez mağaza aramasına Pro Evolution Soccer 2019 yazdığımızda karşımıza gelecek sayfada yer alacak demo, henüz PC oyuncuları için kullanıma açılmadı. Ama açıldığında aşağıdaki link üzerinden “Ücretsiz dene” diyebileceksiniz.

paylaş

tweetle

paylaş

0

0

0

0

0

0 x PES 2019 demo nasıl indirilir? PES 2019 demo sürümünü PC, PS4 ve Xbox One'a indirmenin yolu ve oynama şemli nedir? PES 2019 demo PC, PS4, Xbox One steam indirme linki star.com.tr'de PES 2019 demo sürümü yayınlandı. PlayStation tarafında tek yapmanız gereken, PlayStation Store üzerinden önce Games, ardından da Demo sekmesine ulaşmak. Burada “See All Demos” sekmesini göreceksiniz. PES 2019 demo burada ilk sıraya alınmış durumda. Veya hemen aşağıda paylaştığımız link üzerinden PS hesabınıza demoyu ekleyebilirsiniz. Oyuncular yeni PES’i satın almadan önce elbette denemek istedikleri için, özellikle Steam tarafında “PES 2019 demo indir!” seçeneğinin gelmesini merakla bekliyorlar. Yine aynı şekilde market üzerinden PES 2019 diye arattığınızda, demo versiyon karşınızda gelecek. Elbette uğraşmak istemiyorsanız tek yapmanız gereken, aşağıda size verdiğimiz link üzerinden demoya ulaşıp Xbox hesabınıza eklemek. Steam tarafında ise kısa bir süre için beklememiz gerekiyor. Bu kez mağaza aramasına Pro Evolution Soccer 2019 yazdığımızda karşımıza gelecek sayfada yer alacak demo, henüz PC oyuncuları için kullanıma açılmadı. Ama açıldığında aşağıdaki link üzerinden “Ücretsiz dene” diyebileceksiniz. PES 2019 Demo yayınlandı! Konami’nin sevilen oyun serisi PES’in yeni versiyonu PES 2019 bu yıl 30 Ağustos’ta resmi olarak piyasaya sürülecek; ancak bugün itibariyle PES 2019’un demo sürümü çıkmış durumda. Bu alanda FIFA serisiyle büyük rekabet içerisinde olan PES 2019’un demo sürümüne şu anda, PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarından erişilebiliyor.



Steam, PS Store ve Microsoft Store üzerinden yayınlanan PES 2019 Demo’da online maçlar da yapılabiliyor. Çeşitli oyun mağazalarında PES 2019’un demo sürümü hakkında yapılan oylamalar ve yorumlar oldukça olumlu görünüyor. PES 2019’da Türkiye Ligi’nin de yer alacak olması, oyuna ilgiyi daha da arttırmışa benziyor. Üç farklı versiyonu bulunan PES 2019’un standart sürümü 259 TL’den, David Beckham Edition sürümü 299 TL’den, Legend Edition sürümü de 349 TL’den satılıyor.



PES 2019 DEMO PS4 | NASIL İNDİRİLİR



PlayStation tarafında tek yapmanız gereken, PlayStation Store üzerinden önce Games, ardından da Demo sekmesine ulaşmak. Burada “See All Demos” sekmesini göreceksiniz. PES 2019 demo burada ilk sıraya alınmış durumda. Veya hemen aşağıda paylaştığımız link üzerinden PS hesabınıza demoyu ekleyebilirsiniz.

PES 2019 DEMO İÇİN TIKLAYIN

Yine aynı şekilde market üzerinden PES 2019 diye arattığınızda, demo versiyon karşınızda gelecek. Elbette uğraşmak istemiyorsanız tek yapmanız gereken, aşağıda size verdiğimiz link üzerinden demoya ulaşıp Xbox hesabınıza eklemek.







Steam tarafında ise kısa bir süre için beklememiz gerekiyor. Bu kez mağaza aramasına Pro Evolution Soccer 2019 yazdığımızda karşımıza gelecek sayfada yer alacak demo, henüz PC oyuncuları için kullanıma açılmadı. Ama açıldığında aşağıdaki link üzerinden “Ücretsiz dene” diyebileceksiniz. Teknik açıdan bir önemli detay ise PS4 ve Xbox One X için gelecek 4K oyun modları olacak. Yeni oyun iki konsolda da 4K 60fps olarak çalışacak.



Kojima Productions tarafından geliştirilen Fox Engine, belki de son kez PES’in oyun motoru olarak kullanılacak. İlk kez Metal Gear Solid V ile kullanılan Fox Engine, geçmiş oyunların da yapı taşlarından birini oluşturmuştu. PES 2019 trailer – fragmanları henüz ortaya çıkmadı ama, bu yıl da görsel olarak geliştirilmiş bir oyun göreceğimize şimdiden eminiz. Ayrıca Fox Engine’nin uzun süredir eleştirilen oyun fiziklerine olan artı katkısı, yeni yapım ile beraber bir üst noktaya taşınacak. PES 2019 haberleri şimdiden her yeri doldurmaya başladı. E3 2018‘nin hemen öncesinde duyurulması beklenen yapım, futbol oyunları rekabetinde önemli bir alan kaplıyor. Geçtiğimiz yıl PES 2018 ile gerçekten de geçmiş hatalarından ders aldığını kanıtlayan ama bu kez de istediğimiz geliştirmeleri yapmamasıyla eleştirilen oyun, bu kez futbol tarihini değiştirmek istiyor





PES 2019 ilk görseller sızdırıldı!



Oyunun açıklanmasına kısa bir süre kalmışken, PES’in yeni ekran görüntüleri internete düştü. İşte çok konuşulan o iki görsel. 4K ve HRD uyumlu olarak olan yeni PES grafik anlamında oldukça sağlam bir iş çıkartacak gibi görünüyor.



Adam Bhatti 2013’te topluluk lideri olarak göreve geldiğinden beri PES serisinde önemli değişiklikler yaşandı. 2016 itibariyle etkinliğini arttıran Bhatti, seride çok ama çok radikal kararlar alındığını açıkladı. PES 2019 sektöre liderlik eden bir yapım olacak. Gelişmelerin gayet farkında olan EA Sports da Konami’nin Tokyo stüdyolarını mercek altına almış durumda.



Yapay zeka tarafında önemli geliştirmeler yapılacak. Uzun süredir el atılmayan Become A Legend modu yenilenecek. Random Selection ilk kez online olarak da kullanılabilecek. Ayrıca oyunun sunumu ve arayüzü de hayli yenilenecek.



Geldik en önemli olaylardan birine; yapım lisans sorunları ile gündeme gelecek mi? Öncelikle PES serisi yıllardan beri, hatta yolun başından beri bu lisans problemleri ile uğraşıyor. Son 10 yılda yapabildikleri en sağlam iş Şampiyonlar Ligi ve Barselona oldu. Önceleri North London gibi isimler yapımın son derece kaliteli olmasından dolayı pek göze batmazdı ama FIFA rakibine yetiştikten sonra ciddi eleştirilere maruz kaldılar. Bu durumun yeni oyunda da devam edeceğine kesin gözüyle bakabiliriz.



PES 2019 Türkiye Ligi için sürekli olarak imza kampanyaları düzenleniyor, hatta Türkçe spiker bile gündemde ama Konami’nin Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüğüne dair bir kanıt bulunmuyor. Bu yüzden Yaz dönemini beklemek gerebilir.



PES 2019 çıkış tarihi ise resmi olarak belli oldu. Yapım 12 Eylül 2018‘de bizlerle buluşacak. PES 2019 fiyatı ise şimdilik 70 Euro olarak görünüyor. Resmi açıklama ile birlikte 60 dolar/euro‘luk PES versiyonlarını da göreceğimize eminim.

PES 2019 sistem gereksinimleri



Minimum sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: Windows 7 – 8/8.1- 10



İşlemci: Intel Core i5-3450 3.1 GHz veya AMD FX-4100 3.6GHz



Bellek: 8 GB RAM



Ekran Kartı: 2 GB GeForce GTX 650 veya Radeon HD 7750



DirectX: Version 11



Depolama alanı: 30 GB



Önerilen sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: Windows 10 x64



İşlemci: Intel Core i7-3770 3.4 GHz veya AMD FX-4170 4.2 GHz



Bellek: 8 GB RAM



Ekran Kartı: 2 GB Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950



DirectX: Version 11



Depolama alanı: 30 GB



PES 2019 fiyatı: 70 Euro

YORUMLAR 0

EN ÇOK YORUMLANANLAR Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı En Çok Okunanlar Göreve gelir gelmez Filistin'i resmen tanıdı 1 ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu 2 Sevgilisi ve adamlarının teslim edilme anları ortaya çıktı 3 500 PKK’lı terörist teslim oldu 4 Kriz sonrası Suudi Arabistan'ı desteklediklerini duyurdular 5