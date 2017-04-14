Piyasadan parçalar toplayıp kendine iPhone 6s yaptı

En son durağı da Çin'in Shenzen şehri olmuş. Huaqiangbe isimli elektronik pazarıyla meşhur bu şehirde, kendine yepyeni bir iPhone imal etmeyi kafasına koyan Scotty, cep telefonu parçaları satan bu pazar yerinde, aslında herkesin dişini sıkarak bir iPhone üretebileceğinin belgeselini de çekmiş.

Kendine iPhone yapma fikri Scotty'e, Çin'de sokak yemekleri satan dükkanda yemek yerken katıldığı bir sohbet esnasında gelmiş. Bu sohbet esnasında, Çinli bir vatandaşın onun Silikon Vadisinden olduğunu öğrenip, "Peki, kendine bir akıllı telefon yapabilir misin?" şeklinde "gaz" vermesiyle tüm macera başlayıvermiş. Scotty Allen'ın iPhone 6S yapma inadının çıkış noktası, aslında bir sokak köftecisi. Onu iPhone 6S modeline zorlayan şartlardan biri, Çin'de Shenzen şehri sokaklarında daha yeni iPhone parçalarının (iPhone 7 gibi) satılmıyor olmasıymış.