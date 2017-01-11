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Pokemon GO yasaklandı!

Pokemon GO ve diğer arttırılmış gerçeklik uygulamaları Çin'de tamamen yasaklandı ve asla bu bölgelerde çıkış yapamayacaklar. Çin, güvenlik önlemi olarak, oyunu Çin'e sokmuyor!

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Pokemon GO dahil olmak üzere, birçok AR kullanan uygulama, Çin tarafından riskleri nedeniyle yasaklandı. 
 
 
Geçtiğimiz yaz döneminde Niantic, Pokemon GO ile büyük bir sansasyon ile oyun piyasasına girmişti.  Bazı ülkelere (ki buna Türkiye de dahil) ise halen çıkmadı. Bu ülkelerden biri olan Çin, Oyunu daha piyasaya sunulmadan yasakladı.
Çin, yasak ile ilgili olarak iki önemli maddeyi öne sürdü:
 
1. Pokemon GO, AR ve diğer GPS özellikleri ile coğrafi bilgilerin güvenliğine bir tehdit olarak görülüyor.
 
2. Pokemon GO, sahip olduğu uygulama yetkileri ile kişilerin kullanıcı bilgilerini taşıyor.
 
Yani, Pokemon GO için Çin macerası daha başlamadan bitmiş durumda. Daha önce de Battlefield 4 gibi büyük oyunları yasaklayan Çin, şimdi de Pokemon Go'ya set çekti.

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