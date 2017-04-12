Qualcomm ve Apple arasında gerilim artıyor: “Biz olmasaydık iPhone da olmazdı”

Qualcomm ve Apple arasındaki gerginlik ilk olarak 2016 yılında çıktı. Geçen yılın ocak ayında Qualcomm’a dava açan Apple, şirketin kendi teknolojilerinden yararlanmak isteyen firmalara haksız taleplerde bulunduğunu ileri sürmüştü. Bir süredir devam eden davayla ilgili olarak konuşan Qualcomm, iPhone’un kendi teknolojileri sayesinde var olduğunu ve Apple’a büyük ölçüde yardımlarının dokunduğunu dile getirdi. Teknolojilerinin lisanslanması konusunda Apple’a farklı alternatifler sunduklarını belirten Qualcomm, Apple’ın sundukları lisanslama tekliflerini de reddettiğini ve sonucunda böyle bir dava açtıklarını ifade etti.

Qualcomm’un Apple’a karşı olarak açtığı dava ise şirketin imajının zedelendiği gerekçesini ileri sürüyor. Apple’ın Qualcomm’un modelini yeterince iyi şekilde iPhone 7’ye entegre edemediğini söyleyen Qualcomm, modemin Intel’in modemine göre hız açısından geride kaldığını ifade etti. Apple’ın iki versiyon arasındaki farkı kullanıcıların bilmemesi için çaba gösterdiği ve Qualcomm’un da gizli tutmasını istediği belirtiliyor. Apple’ın 1 milyar dolarlık davasına karşı olarak açılan bu davanın nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.