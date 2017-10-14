Qualcomm iPhone üretimi ve satışını yasaklatmak için dava açtı

Qualcomm ve Apple patent davalarıyla birbirlerine karşı dünya çapında darbe vurmaya çalışıyor. Bu sefer Çin’de bir patent davası ile karşı karşıya geldiler. Qualcomm’un 29 Eylül tarihinde açtığı ve bugün basına paylaşılan dava ile Apple’ın Çin’deki tüm faaliyetlerinin sonu gelebilir.

Patent davası açan Qualcomm, Force Touch teknolojisinin ve güç yönetiminin temelinde yatan teknolojilerin kendisine ait olduğunu ve Apple’ın bu teknolojileri izinsiz olarak kullandığını iddia ediyor. Qualcomm, bu teknolojilerin kullanıldığı iPhone’ların Çin’de satışının üretiminin durdurulması ve satışının yasaklanmasını talep etti.

Yeni Şafakta yer alan habere göre, Çin’deki iPhone satışlarından daha çok Apple’ın iPhone’ların neredeyse tamamını Çin’de üretmesi bu davanın Apple için büyük bir tehlike oluşturmasına neden olacağa benziyor. Apple toplam gelirinin aslan payını iPhone satışlarından elde ediyor.