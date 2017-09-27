Roketsan’dan buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı malzeme projesi

Roketsan’ın geliştirici ortakları arasında olduğu “Buzlanmaya ve Aşınmaya Dayanıklı Kompozit Malzeme - EIROS” projesi nihayete ermek üzere. 2016 yılında başlayan ve geliştirilme çalışmaları tüm hızıyla süren proje aynı zamanda ülkemizin her yıl milyonlarca dolar kaynak aktarmak zorunda olduğu ancak geri dönüş alma konusunda çok fazla başarılı olamadığı Horizon 2020 kapsamında ortak olunan en büyük bütçeli iş konumunda.

8 Milyon Euro’luk bütçesi bulunan geliştirme programında Roketsan, en büyük dördüncü geliştirme ortağı konumunda. Aynı zamanda 18 ortak arasında en fazla hibeyi de alan isimlerden olan şirket, havacılık, uzay, rüzgar enerjisi ve otomotiv sektörlerinde kullanılabilecek bir malzemeyi ortaya çıkarma noktasında katkı sağlayacak.

Proje ile özel nano katkılar kullanılarak elyaf katkılı polimer matrisli nanokompozit malzemeler geliştirilecek. Geliştirilen malzemeler aynı zamanda yüksek mekanik performans ve kendi kendini iyileştirebilme özelliği gösterecek. Proje bünyesinde nano katkıların sentezi, fonksiyonelleştirilmesi, polimer matris içinde dağıtılması ve kendi kendini iyileştirebilmesi mekanizmalar ayrı ayrı çalışılacak. Roketsan prototip seviyesinde parçaların imalatları, çeşitli testler için de öncelikli olarak işi yüklenen isimlerden alacak.

Roketsan’dan edinilen bilgiye göre toplam süresi 3 yıl olarak belirlenen projenin yarısı tamamlanmış durumda. Altı ayda bir tüm katılımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların bir sonraki ilerleme buluşması Ekim 2017 olarak belirlenmiş ve İspanya’da gerçekleştirilecek. Mevcut aşamada projede nano katkıların sentezi, kompozit üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve karakterizasyon aşamalarına yoğunlaşılmış durumda.

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Nedir?

71 milyar Avroluk bütçesi ile Avrupa Birliği7. Çerçeve Programının devamı niteliğinde olan Ufuk 2020, Ar-Ge ve İnovasyon projelerini desteklemeyi hedefleyenbir topluluk programıdır. Uluslararası çoklu ortaklıklar yoluyla geleceğin teknolojilerine yön vermeyi amaçlayan Ufuk 2020, Avrupa Birliği’nin yeni dönem çerçeve programı olarak 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

EIROS Projesi

EIROS (Buzlanmaya ve Aşınmaya Dayanıklı Kompozit Malzemeler) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Çerçeve Programı kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon fonundan, NMBP (Nanoteknolojiler, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji, ve İleri İmalatlar ve Yöntemler) çağrısı kapsamında %100 desteklenen bir projedir. Günümüzde kendi kendini iyileştirme ile birlikte buzlanma ve aşınma direncini bünyesinde bulunduran yapısal tek bir malzeme bulunmamaktadır. Mevcut boya ve kaplama teknolojileriyle buzlanma ve aşınma direnci parçalara katılabilmekte, ancak bu metotla istenen yapısal dayanıklılık performansına ulaşılamamaktadır. Bu sebeple EIROS projesi havacılık, uzay, rüzgar enerjisi ve otomotiv sektörlerinin ilgisini çekmiş, tüm bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaları bünyesinde bir araya getirmiştir. Operasyonlar ve Enerjik Sistemler Grup Başkanlığı, Malzeme ve Balistik Koruma Teknolojileri Müdürlüğünün 2014 yılında Brüksel’de katılmış olduğu BEST Brokerage Event isimli proje pazarında ortaklığının temelleri atılan EIROS Projesi,İngiliz TWI Ltd. firması koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği desteğiyle 8 Mart 2016 tarihinde resmi olarak başlatılmıştır.8 milyon Avroluk bütçesiyle dokuz farklı ülkeden 18 ortağı bir arada buluşturan EIROS Projesinde Roketsan, en yüksek 4. bütçeye sahip ortak olarak görev almaktadır. Bu bütçe Ufuk 2020 NMP alanında Türkiye’den tek bir proje bünyesinde alınan en yüksek bütçe olmuştur.