Ruh halini algılayabilen akıllı saat uygulaması

Her saniye kolumuzda durdukları için vücudun her aktivitesini rahatlıkla takip edebilecek ve telefona olan ihtiyacı neredeyse ortadan kaldıracak potansiyeldeki cihazlar, çoğu zaman gelen bildirimlere göz atıp yanıt vermeye yaramaktan ötesine geçemiyor. MIT’nin yeni akıllı saat demosu, cihazların aslında ne kadar kabiliyetli olabileceğini gözler önüne seriyor.

MIT araştırmacılarından Tuka AlHanai ve Mohammad Mahdi Ghassemi tarafından geliştirilen akıllı saat yazılımı, konuşma ve ses tonunu algılayarak buna göre kullanıcının ruh halini ölçebiliyor.

Örneğin yıllar önce yaşanmış bir olay anlatılırken ruh hali normal seviyelerdeyken üzüntülü durumlarda göstergeler negatife düşebiliyor veya mutlu bir olaydan bahsedilirken pozitif bir ruh halinde olduğu anlaşılabiliyor.

Seslerin kayıt altına alınabilmesi içi iPhone 5s kullanılırken ölçümün gerçekleştirilebilmesi için Samsung’un sağlık odaklı giyilebilir cihaz projesi kapsamında hazırladığı Simband’ın kullanıldığı belirtiliyor.

Şimdilik özelliğin günlük kullanımda kendine yer bulması zor. Ancak bu özelliğin yardımıyla önemli teknolojilerin geliştirilebileceği düşünülüyor.

Özellikle depresyon ve otizm gibi hastalıkları anlayabilmek için bu özelliğin kullanılabileceği söyleniyor. Şimdilik laboratuvar ortamında testleri devam eden uygulamanın ne zaman hazır olacağı henüz bilinmiyor. Ancak uzun bir süre daha akıllı saatlerde bu özelliği göremeyebileceğimizi söyleyebiliriz.