Rus ordusu, Yars-24 tipi kıtalararası balistik füzeyi başarıyla test etti

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açaklamada:

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri'ne bağlı bir birlik RS-24 Yars tipi kıtalararası balistik füzeyi ülkenin kuzeyindeki Arhangelsk bölgesinde yer alan Plesetsk uzay üssünden başarılı bir şekilde fırlattı.

Üç ila altı savaş başlığıyla donatılabilen RS-24 Yars kıtalararası balistik füze, 12.000 km uzaklıktaki farklı hedeflere ulaşma kapasitesine sahip. Katı yakıtlı roket kullanılan ve Topol-M füzesinin iyileştirilmiş bir versiyonu olan füze hem yerden hem de bir araçtan atılabilme özelliğine sahip.

Hedefler başarıyla vuruldu

Ana amacı bu sınıftaki füzelerin güvenirliğini teyit etmek olan deneme sonucunda savaş başlıklarının Kamçatka yarımadasındaki Kura eğitim alanında belirlenen hedefleri başarıyla vurduğu ifade edildi.

RS-24’ler Moskova Enstitüsü Termal Mühendisliği tarafından üretildi. Topol-M’le benzer teknolojik altyapıyı kullanan füzeler daha kısa zamanda ve daha az maliyetle üretilmesi ile dikkat çekiyor.