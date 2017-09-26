Rusya: Kanuna uymazsa Facebook'u engelleriz

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, Rusya'daki kişisel veri depolama kanununa uymaması halinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'u engelleyeceklerini söyledi.
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