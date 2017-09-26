Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rusya: Kanuna uymazsa Facebook'u engelleriz

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, Rusya'daki kişisel veri depolama kanununa uymaması halinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'u engelleyeceklerini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, Rusya'daki kişisel veri depolama kanununa uymaması halinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'u engelleyeceklerini söyledi.
 
Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK kabul etti, CHP hala direniyor

Terör örgütü PKK kabul etti, CHP hala direniyor

Tatbikat alanında IKBY'e gözdağı, Türk ve Irak bayrakları dalgalandırıldı

Tatbikat alanında IKBY'e gözdağı, Türk ve Irak bayrakları dalgalandırıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA