Rusya, lazer sistemini envantere aldı
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklama ile Peresvet kamyona monteli lazer sistemini hizmete aldığını duyurdu.
Videoda, iki adet kamyona monteli Peresvet ile birkaç adet komuta ve destek aracı da görüldü.
Peresvet muharebe konumuna alındığında namlu benzeri bir yapı açığa çıkıyor ve hedefe yönlendiriliyor.
Tam muharebe konumunda farklı araçlardan teşkil edilmiş bir kompleks hâline gelen Peresvet sisteminin görev tanımı ve teknik kabiliyetleri konusunda henüz kesin bir bilgi açıklanmış değil.
(C4Defence)
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