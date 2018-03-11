Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Rusya Savunma Bakanlığı Putin'in övdüğü Kinjal füzesini tanıttı

Rusya Savunma Bakanlığı, Putin'in 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında 'bir eşi yok' diye söz ettiği “Kinjal” (Hançer) hipersonik füzenin testlerinin yer aldığı bir görüntü paylaştı.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi'ndeki bir hava üssünden kalkan MİG-31 savaş uçağından ateşlenen hipersonik füze Kinjal'ın görüntülerini ilk kez paylaştı.
 
Putin'in, 1 Mart'taki konuşmasında Rusya'nın geliştirdiği yeni silahlardan söz ederken Kinjal'a da değinmişti. Putin füze hakkında, ''Yüksek hızlı taşıyıcı uçağın müstesna performans özellikleri, füzenin atılacağı yere dakikalar içinde taşınmasını sağlıyor ve füze sesten 10 kat daha hızlı gidiyor. Uçuşu sırasında manevralar yapıyor ve tüm mevcut -ve inanıyorum ki gelecekteki de- savunma ve füze sistemlerini aşabiliyor. 2 bin kilometreye kadarki hedeflere nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyabiliyor." şeklinde konuşmuştu.
 
SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
 
Rusya Savunma Bakanlığı, MİG-31 avcı uçağından fırlatılan Kinjal füzesinin görüntülerini paylaştı. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
 
"Kinjal füzesinin havadan atılan versiyonu başarıyla test edildi. 2 bin km menzilli hançer füzesi MİG-31 savaş uçağından ateşlenerek belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Leopar dehşeti kamerada

Leopar dehşeti kamerada

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA