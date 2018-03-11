Rusya Savunma Bakanlığı Putin'in övdüğü Kinjal füzesini tanıttı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi'ndeki bir hava üssünden kalkan MİG-31 savaş uçağından ateşlenen hipersonik füze Kinjal'ın görüntülerini ilk kez paylaştı.

Putin'in, 1 Mart'taki konuşmasında Rusya'nın geliştirdiği yeni silahlardan söz ederken Kinjal'a da değinmişti. Putin füze hakkında, ''Yüksek hızlı taşıyıcı uçağın müstesna performans özellikleri, füzenin atılacağı yere dakikalar içinde taşınmasını sağlıyor ve füze sesten 10 kat daha hızlı gidiyor. Uçuşu sırasında manevralar yapıyor ve tüm mevcut -ve inanıyorum ki gelecekteki de- savunma ve füze sistemlerini aşabiliyor. 2 bin kilometreye kadarki hedeflere nükleer ve konvansiyonel başlıklar taşıyabiliyor." şeklinde konuşmuştu.

SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, MİG-31 avcı uçağından fırlatılan Kinjal füzesinin görüntülerini paylaştı. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kinjal füzesinin havadan atılan versiyonu başarıyla test edildi. 2 bin km menzilli hançer füzesi MİG-31 savaş uçağından ateşlenerek belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı"