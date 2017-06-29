Rusya’dan balistik füze denemesi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2017 tarihinde yapılan açıklamada Rus Deniz Kuvvetlerine ait Borey Sınıfı Yuriy Dolgorukiv denizaltısı tarafından kıtalararası balistik füze atışı denemesi gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada atışın, Barent Denizinden Kamchatka atış sahasına istinaden gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Rus Savunma Bakanlığı tarafından, analiz edilen atış bilgilerinden füzenin planlı uçuş rotasını ve atış çevrimini başarılı bir şekilde tamamlayarak atış sahasındaki hedefi vurduğu bildirildi.

Bulava, Project 955 denizaltılarından atılan 12,1 metre uzunluğunda, 8000 km menzilli, 38,6 ton atış ağırlığına sahip bir balistik füzedir.

Yuriy Dolgorukiv, Rus Donanması envanterinde bulunan DELTA III, DELTA IV ve Typhoon sınıfı denizaltıların yerini almak üzere üretilmiş Project 955 sınıfı denizaltıların ilkidir. Denizaltı Kasım 1996’da kızağa konulmuş, Ocak 2013’te hizmete girmiştir. 170 metre uzunluğundaki denizaltı 16 adet füze atış lançerine sahip olup, 160 adet nükleer harp başlığı taşıyabilmektedir. (Savunma ve Teknoloji)