S-500'de son aşamaya gelindi
S-300 sisteminin yerini alması ve S-400 sistemleri ile birlikte Rusya’nın çok katmanlı hava savunma şemsiyesinin tamamlanması için geliştirilen S-500 sisteminde sıra alt sistemlerin geliştirilmesine geldi.
Rostec CEO’su Sergey Chemezov tarafından yapılan açıklamada 2018 yılı içinde S-500’lerin taşıyıcı ve yükleyici araçları ile yükleme ekipmanlarının geliştirileceği bildirildi
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