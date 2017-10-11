Samsung Galaxy A5 (2018) sızdı!

Samsung, Galaxy S8 ve Note8 ile üst segment telefonlarında çerçevesiz ekrana geçiş yapmıştı. Gelen bilgilere göre Samsung, artık çerçevesiz ekranı bir standart haline getirecek ve orta segmentteki telefonlarında da kullanılacaktı. Bugün gelen sızıntılar; önümüzdeki yıl tanıtılacak olan Galaxy A5 (2018) modelini gözler önüne seriyor.

Sızıntılara göre Galaxy A5 (2018); Infinity Display ile gelecek. Samsung'un sesli asistanı Bixby için telefonun yan bölümünde Galaxy S8'de olduğu gibi bir tuş da yer alacak. Tek kamera kurulumu ile gelmesi beklenen Galaxy A5 (2018)'de, parmak izi okuyucu kameranın alt bölümüne konumlandırılabilir.

Galaxy A5 (2018)'in teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak tahminlere göre telefonda minimum 4 GB RAM ve işlemci olarak ise Snapdragon 6XX serisi bir işlemci kullanılacak.