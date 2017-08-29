Samsung Galaxy J7+'nin görüntüleri sızdı

Samsung, kısa bir süre önce ilk çift kameralı telefonu Galaxy Note 8'i yayınladı. Yeni sızan görüntülere göre de firma, çift kamera teknolojisine sahip yeni bir akıllı telefon daha sunmaya hazırlanıyor.

Söylentiye göre firmanın J serisi için yolda olan yeni model Galaxy J7+, arka kısmında 13MP f/1.7 ve 5MP f/1.9 kameraya ve ön kısmında 16MP f/1.7 kameraya sahip olacak. Ayrıca arka kameralar, yeni tanıtılan Live Focus porte modu özelliğine sahip olacak.

Telefon, tam olarak belirtilmeyen bir sekiz çekirdekli 2.39GHz çipsete ve 4GB RAM'e sahip olacak. Bunun yanı sıra 32GB dahili hafızası da bir microSD kart ile 256GB'a kadar genişletilebilecek. Ayrıca cihaz 5.5 inçlik full HD Super AMOLED ekrana, 3000mAh batarya, parmak izi algılayıcısına ve metalik tek parça tasarıma da sahip olacak.

Yazılım söz konusu olduğunda ise telefon, Android 7.1.1 Nougat ile çalışacak ve Samsung Bixby desteğine sahip olacak. (Chip)