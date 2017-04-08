Samsung'a rekor ceza kesildi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, patent ihlali gerekçesi ile Huawei'ye 11.6 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Söz konusu patent ihlalini Samsung, Galaxy s7 ve 20 farklı telefonda yaptığı ifade ediliyor. Samsung’un aldığı bu ceza ise akıllı telefonda kullanılan bir 4G lisansı yüzünden olduğu belirtildi.

ABD ve Çin olmak üzere iki farklı ülkede açılan davada teknoloji devi, patentin kendine ait olduğunu savundu. Huawei ise 2016 yılında elde ettiği 12.7 milyar Dolar gelir ve bu teknolojinin kullanıldığı 30 milyon ürünün peşine düştü ve açılan davalar sürecek gibi görünüyor.

Fakat Google, bu tarz sorunlar yaşanmasın diye dünyanın önde gelen teknoloji devlerini bir araya getirmeye çalıştığını biliyoruz. Firmalara imzalattığı PAX barışı ile bu paten skandallarına nokta koymayı hedefleyen Google, nerede ise büyük firmaları ikna etmiş durumda. PAX barış anlaşması ile tüm firmalar bir araya topladığında söz konusu patent davalarına gerek kalmayacak. Yani firmalar kendilerine ait olmayan patentleri kullanmayacak.

Son olarak davalarda kaybedilen maddi kayıplarında önüne geçmesi beklenen anlaşma ile birlikte, teknoloji firmaları maddi zararlar yaşamayacak. Bununla birlikte firmalar söz konusu maddi kayıplardan ciddi karlar edebilecek ve bu parayı teknoloji gelişmelere yansıtabilecek.