Samsung'un yeni uygulaması, E-posta, Takvim ve Rehberi bir araya getiriyor

Android mağazasında, işleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz binlerce faydalı uygulama bulunuyor. Bununla birlikte, Samsung da bu faydalı uygulamalar arasında yer alması gerektiğini düşünmüş olacak ki bu nedenle bugün "Focus" adlı yeni bir uygulama çıkardı.

Samsung Focus, başlıca iki işe yarıyor. Bunlardan birincisi rehber, e-postalar ve takvim uygulamalarını bir araya getirmesi ve ikincisi ise bir araya getirdiği uygulamaların hepsinde birden tek bir yerden arama yapılabilmesi olacak.

Android Marshmallow veya daha üst bir sürümünü çalıştıran Samsung telefonları için mevcut olan Samsung Focus, IMAP, POP3 ve Exchange ActiveSync gibi hizmetleri için verdiği geniş destek nedeniyle kullanıcılara oldukça cazip geliyor. Bu nedenle Office 365, Outlook, IBM Notes Traveler ve daha pek çok uygulamayı kullanan çoğu müşteri ve işletmenin gereksinimlerini karşılayabilecek özelliklere sahip.

Samsung'un ürettiği yeni uygulama Samsung Focus, beş ana sayfadan oluşuyor. Her şeyi tarayan ana görünüm ve detaylı kartları, google Asistan'dan ilham alınarak, randevuları, e-postaları görüntülüyor. Yeni bir mesaj veya toplantı oluşturmak istiyorsanız ve e-postaları yanıtlamak, etkinliklerinizi ve diğerlerini silmek gibi bazı hızlı işlemleri gerçekleştirebilmek için hareketli bir işlem düğmesi bile var. Sekmelerin geri kalanı, e-posta, takvim, notlar ve kişiler için ayrılmış durumda. Otomatik takvim etkinliklerini ve birden çok hesabı bile destekleyen uygulama ile ayrıca, anahtar kelime uyarılarını yapılandırabilirsiniz, böylece Focus herhangi bir e-postayla eşleştiğinde sizi uyarır.

Samsung Focus kesinlikle enteresan görünüyor, ancak ne yazık ki sadece şirketin kendi ürettiği bazı telefonlar ile sınırlı. Samsung'un telefonundan birine sahip iseniz Play mağazasına gidip tamamen ücretsiz bu uygulamayı indirebilirsiniz. Ayrıca Samsung'un, Galaxy S8 gibi yaklaşmakta olan akıllı telefonlarında varsayılan olarak bu uygulamayı içerebileceği de söylentiler arasında.