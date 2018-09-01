Satürn'ün Kuzey ışıklarının şu ana kadar çekilmiş en güzel görüntüsü yayımlandı

NASA'nın geçtiğimiz Nisan ayında 28. yaş gününü kutlayan dev uzay teleskobu Hubble, yakaladığı fotoğraflarla bizleri büyülemeye devam ediyor. Emektar uzay teleskobu, şimdi de Güneş Sistemi'mizin halkalı gezegeni Satürn'ün auroralarını görüntüledi.

Dünya'daki auroralar, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların (güneş rüzgarları) Yeryüzü'nün manyetik alanı ile etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor. Gezegenin kutup bölgelerinde hapsedilen parçacıklar, atmosferdeki oksijen ve nitrojen ile etkileşime geçerek muhteşem bir ışık şovunun oluşmasını sağlıyor. Oksijen emisyonları yeşil veya kahverengimsi kırmızı; nitrojen emisyonları ise mavi veya kırmızı renkte ışıklar üretiyor.

Hubble'ın görüntülediği Satürn auroraları da hemen hemen aynı süreç sonucunda oluşuyor. Ancak atmosfer genellikle hidrojenden oluştuğu için bu sefer oluşan ışık morötesi dalga boyuna sahip. Bu nedenle çıplak gözle görmek mümkün değil. Hubble ise üzerindeki spektrograf ekipmanıyla (Space Telescope Imaging Spectrograph) bu görüntüyü yakalamış.

Satürn aurorolarının şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü sunan fotoğraflar, gezegenin yaz gündönümü sırasında çekilmiş. Görüntülerin animasyon halini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Tam 28 yıldır uzayda

İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında galaksilerin de var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen bazı aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. Dünya etrafındaki dönüşünü sadece 97 dakikada tamamlayan Hubble, saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket ediyor.

Toplam 43.500 gök cismi üzerinde bugüne kadar 1.5 milyondan fazla gözlem gerçekleştiren emektar teleskop, NASA'nın ifadelerine göre tam 153 terabayt boyutunda veri üretmiş. Hubble ayrıca 28 yıllık uzay macerası boyunca Dünya'nın etrafında toplam 163.500 tam tur atmış.

Hubble insanoğlu için tarihi bir öneme sahip olsa da elbette her zaman en iyi olarak kalmayacak. 2021'de fırlatılacak olan kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu artık eskiyen Hubble'ın kısme varisi olacak. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobunun ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılması planlanıyor.

(Donanım Haber)