SAÜ, 'Tahrik Sistemleri Mükemmeliyet Merkezi' kuracak

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesinde kuracakları "Tahrik Sistemleri Mükemmeliyet Merkezi"nin, milli otomobil ile savunma sanayisine altyapı kazandırılması ve teknolojik bağımsızlığın artırılması yönünde önemli bir adım olacağını bildirdi.

Sakarya İl Planlama ve Geliştirme Kurulu'nun SAÜ Senato Toplantı Salonu'nda düzenlediği, "2017 Yılı Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı"nda, Sakarya Teknokent'in faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, burada yaptığı konuşmada, özel sektörün önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve son dönemde oluşan sinerjinin sürdürülebilir olması gerektiğini belirtti.

Sakarya'nın tarım, sanayi, hayvancılık ve turizm açısından potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getiren Dınkırcı, "Ama nitelik ve nicelik olarak karşılaştığımız problemleri net bir şekilde çözebilirsek önümüzde güzel günlerin olduğuna inanıyorum." dedi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas da Sakarya Teknokent’in kısa sürede büyük bir gelişim gösterdiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

Sakarya Teknokent sıralamalarında 3 yılda 11'inciliğe yükseldi. Teknik alanda tüm donanımlarımız sağlandı. SAÜ olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon, uygulamalı eğitim ve üniversite-sanayi iş birliği konularına çok önem veriyoruz. Bu iş birliği konusunda gerçekleştirilecek somut projelerle ilişkileri geliştirecek adımların atılması, eğitim öğretim açısından önem arz etmektedir.

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin de SAÜ bünyesinde "Tahrik Sistemleri Mükemmeliyet Merkezi" kuracaklarını bildirdi.

Teknokentlerin, üniversite, sanayi ve kamu işbirliğini aynı çatıda buluşturan yapılar olduğunu vurgulayan Engin, 2018 yılını savunma sanayi yılı ilan ettiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Araştırmalarla bilgiyi üreten üniversiteyi, bu bilgiyi uygulamaya aktaran sanayiyi, verimli iş birliği platformu oluşturması için gerekli destekleri sağlayan ve önlemleri alan kamuyu kapsamaktadır. İleri teknoloji odaklı firmaların oluşmasını özendirecek ve büyüyüp gelişmesine destek veren yapıda tasarlanmış, yönetici şirketin ilgili firmalara teknoloji ve işletmecilik becerilerinin transferi konusunda etkin uğraş verdiği bir girişimdir. Aralık ayı içerisinde savunma sanayi firmalarıyla SAYP protokolü imzaladık. Nisan 2018'de Kamu-Üniversite-Savunma Sanayi Paneli gerçekleştireceğiz. Sakarya Üniversitesi bünyesinde Tahrik Sistemleri Mükemmeliyet Merkezi kuracağız. Bu milli otomobil için altyapı, bölgedeki ve ülkedeki savunma sanayisine hem altyapı hem de nitelikli insan kaynağının kazandırılması, kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve teknolojik bağımsızlığın artırılması yönünde önemli bir adım olacak.

Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) 2017 faaliyetlerini anlatan Prof. Dr. Engin, bu kapsamda 25 etkinlik ve 25 bilgilendirme toplantısı yaptıklarını aktardı.

Toplantıya, Sakarya İl Planlama ve Geliştirme Kurulu üyeleri de katıldı.