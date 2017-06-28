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Sepet ortalaması 278 liraya yükseldi

Son 5 yılda yüzde 178 büyüyen e-ticaret rekorlara doymuyor. 2012’de 189 lira olan online alışverişte sepet büyüklüğü 278 liraya yükseldi. Sektör temsilcileri bu yıl yüzde 30 daha büyüme bekliyor.

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Türkiye’de internetten alışverişte kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte, e-ticaret her yıl yeni rekorlar kırmaya başladı. Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, son günlerde TÜİK, BKM ve Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) açıkladığı verilerin, Markafoni’nin kapanmasıyla moral kaybına uğrayan online alışveriş sektörünün yüzünü güldürdüğünü söyledi. 

YENİ REKORLAR YOLDA

2012 ile 2017 arasındaki 5 yıllık döneme ilişkin resmi verilerin, e-ticaretin inanılmaz bir hızla büyüdüğünü ortaya koyduğunu aktaran Kayral, “Türk tüketicilerinin, internetten alışverişe mesafeli durma nedenlerinin başında güvenlik kaygısı geliyordu. Son yıllarda bu kaygıyı duyanların oranının yüzde 10’lara kadar gerilediğini görüyoruz. Artık her 5 kredi kartından ikisi internetten alışverişte kullanılıyor” dedi.

2012’de 25 milyar lira olan kredi kartıyla internetten yapılan alışverişin, 2016 sonunda yüzde 178’lik artışla 68 milyar liraya ulaştığını kaydeden Kayral, şu bigileri verdi: “BKM’nin Mayıs 2017 verileri ise yeni rekorların habercisi oldu. Mayısta online alışveriş yüzde 46 arttı. 2017 genelinde büyümenin yüzde 30’un üzerinde olacağı öngörülüyor. İnternetten alışverişin tüm kartlı alışverişlerdeki payı da 2012’de yüzde 6.8 iken 2016 sonunda yüzde 11.3’e yükseldi; Mayıs 2017’de bu rakam yüzde 15 oldu. Bu da her 7 kredi kartı harcamasından birinin internetten yapıldığı anlamına geliyor. Özellikle internet üzerinden yapılan tatil ve seyahat harcamalarının artması, dijital alışverişteki sepet büyüklüğüne de olumlu yansıdı. 2012’de 189 lira olan online alışveriş sepet büyüklüğü 2017’nin ilk çeyreğinde 278 liraya yükseldi.”

ÇALIŞAN GENÇLER SEPETİ BÜYÜTTÜ

Güçlü Kayral, online alışverişin bu denli hızlı büyümesinde gençlerin önemli rolü olduğunun altını çizerek “Özellikle çalışan gençler, iş yoğunluğu nedeniyle çarşı pazar gezmeye fırsat bulamıyorlar. Ayrıca, online alışverişi avantajlarından dolayı da özellikle tercih ediyorlar. Karşılaştırma sitelerini aktif olarak kullanarak, her ürünün en uygun fiyatlısına ulaşabiliyorlar. Yeme-içme, seyahat harcamaları için fırsat sitelerinden çok özel fiyatlar alabiliyorlar. Ayrıca harcamalarını Avantajix.com gibi her alışverişte nakit para ödeyen siteler üzerinden yaparak, alışverişlerinin çok daha ucuza gelmesini sağlıyorlar” diye konuştu

 

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