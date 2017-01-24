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Sivrisinekler zika virüsünü sonraki nesillerine aktarabiliyor

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene’de yayınlanan çalışmada bilim insanları, Zika taşıyan sivrisineklerin virüsü kendi döllerine aktarabildiğini raporladılar.

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Dikey aktarım denilen bu beceri Zika virüsünün böcek yumurtalarında kış boyunca hayatta kalmalarına yardımcı olabilmekte.
 
Teksas Üniversitesi Galveston Tıp Bölümündeki araştırmacılar, Zikanın yayılmasında asıl sorumlu olan sivrsinek olan Aedes aeypti bireylerinden bir grubu enfekte ettiler. Ayrıca Aedes albopictus popülasyonunu da enfekte ettiler ki bunlar da virüsü bulaştırabilmekte. Sivrisinek yumurtalarını toplayan ekip, yumurtalar açılıp büyüyüp ergin olduğunda, bu dölleri Zika için testlerdiler. Virüsü az sayıda Aedes aegypti sivrisineğinde buldular(290 da bir birey pozitif sonuç verdi).
 
 
Bu yeni bulgular, ergin sivrisinek bireylerini öldürmenin Zika virüsüne hükmetmeye yeterli olamayabileceğine işaret etmekte. Reuters’a konuşan eşyazar Robert Tesh ‘Oran düşük duruyor olabilir. Ancak topik kentsel bölgelerde bulunan Aedes aegypti sayısını göz önünde bulundurduğunuzda, virüslerin bir kısmının devamlılığını sağlamasına yetecek kadar yüksek oranda.’’ dedi.
 

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