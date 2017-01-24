Sivrisinekler zika virüsünü sonraki nesillerine aktarabiliyor

Dikey aktarım denilen bu beceri Zika virüsünün böcek yumurtalarında kış boyunca hayatta kalmalarına yardımcı olabilmekte.

Teksas Üniversitesi Galveston Tıp Bölümündeki araştırmacılar, Zikanın yayılmasında asıl sorumlu olan sivrsinek olan Aedes aeypti bireylerinden bir grubu enfekte ettiler. Ayrıca Aedes albopictus popülasyonunu da enfekte ettiler ki bunlar da virüsü bulaştırabilmekte. Sivrisinek yumurtalarını toplayan ekip, yumurtalar açılıp büyüyüp ergin olduğunda, bu dölleri Zika için testlerdiler. Virüsü az sayıda Aedes aegypti sivrisineğinde buldular(290 da bir birey pozitif sonuç verdi).