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Solucanların anası keşfedildi

Araştırmacılar, Kuphus polythalamia isminde bir buçuk metreyi bulan ve dev bir tür olan tayland solucanı keşfetti.

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  • Alaattin AYHAN / star.com.tr
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Filipinler'de bulunan devasa, sümüklü hayvan, içinde yaşadığı muşamba benzeri bir hortumundan çıkarıldıktan sonra araştırmacıları şaşkınlık içinde bıraktı.
 
Dev solucanlar Filipinler'deki sığ çamur koylarında yaşar ve solungaçlarında bakterilerle yiyecek ihtiyacını karşılıyor.    
 
Bu solucanların kabuklarının varlığı 18. yüzyıldan beri belgelenmiş olsa da, araştırmacılar canlı olarak bu dev solucanı hiç bir zaman tespit etmemişlerdi.
 
Araştırmacılar Filipinler'de bir televizyonda yayınlan belgeselle bu dev solucandan haberdar oldu.
 
Bu belgeselden yola çıkan araştırmacılar bir keşif gezisi düzenledi ve bilimsel adı Kuphus polythalamia olan dev solucanın canlı örneklerini buldu.
 
Filipinler Üniversitesi deniz bilimleri enstitüsünde araştırmacı olan Marvin Altamia, "Bu tuhaf hayvanın aşırı parlaklığını ilk gördüğümde korkmuştum" dedi. 
 
Şimdiye kadar 1,25 metre uzunluğundaki bu dev solucan türünün canlı hali görülmediği için yaşam tarzı, yaşama alanı veya biyolojisi hakkında çok az şey biliniyordu. 
 

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