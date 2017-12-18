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SOM’a yeni bir motor daha geliyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Şeker, SOM motoru için çalışmaların devam ettiğini, daha güçlü bir motor için ise çalışmaların başladığını açıkladı. Turboşaft Motor Alt Sistemleri Çalıştayı açılışında konuşan Şeker, SOM motoruna ilişkin çalışmaların 2018 yılı içinde tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

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Şeker’in ifade ettiği SOM turbojet motorun itki gücü 3.2 KN ile sınırlı. Motor 20 dakika süreyle çalışıyor. Şeker’in daha güçlü bir motor üzerinde çalışılıyor ifadesinin içeriğine ise C4Defence ulaştı. Yeni motordan beklenen güç henüz açıklanmıyor ancak motorun turbojet olacağı ifade ediliyor. Öte yandan edinilen bilgiye göre söz konusu motor için 15 Aralık tarihinde Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) üç firmaya yayınlandı.  Firmalar açıklanmazken TÇD yayınlanan firma sayısının beşe ulaşabileceği de belirtildi. C4Defence

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