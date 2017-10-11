Sony Xperia XZ1 Türkiye’de satışa sunuldu

Xperia XZ1, Sony’nin Xperia telefonlarında uzun zamandır yer verdiği tasarımı barındırıyor, bu açıdan daha önceki modellere göre fazla farklılık sunmuyor. Ancak söz konusu özellikler ve performans olduğunda, bu telefon sahiplerini tatmin edecek nitelikte görünüyor.

3D Oluşturucu özelliği Xperia XZ1’in başlıca özellikleri arasında bulunuyor. 3D oluşturucu uygulaması sayesinde nesneleri veya kişileri kamerayı kullanarak tarayabilir, onların üç boyutlu modellerini oluşturabilirsiniz. Sony’nin belirttiğine göre, bir akıllı telefonda ilk defa, kafa tarama, yüz tarama, yiyecek tarama ve serbest form tarama olmak üzere dört tarama modundan birini kullanarak sadece bir dakikanın altında objelerin yüksek kaliteli 3D tarıyor. 3D Oluşturucu, nesneleri 3D kaydetmenizi, görüntülemenizi ve düzenlemenizi de sağlıyor.

İlk kez Sony Xperia XZ Premium’da gördüğümüz saniyede 960 kare, Süper Ağır Çekim video kayıt özelliği Xperia XZ1’de de bulunuyor. 19 megapiksel çözünürlüklü arka kamerayı kullanarak keyif verici videolar oluşturmanız mümkün oluyor. Öte yandan, Öngörülebilir Yakalama özelliği de hareketli nesnelerin bir sonraki hareketlerini takip edip odağı sürekli nesne üzerinde tutmayı ve net görünüme sahip hareketli nesne veya kişi fotoğrafları yakalamayı sağlıyor. Kamera deneyimini, 1/3 inç sensörü ve her ışıkta olağanüstü selfie?ler elde edebilmenizi sağlayacak bir ekran flaşına da sahip, birinci sınıf 13 megapiksel ön kamera tamamlıyor.

Xperia XZ1, HDR ekranı, Sony’nin görüntü teknolojileri ve aynı zamanda Yüksek Çözünürlüklü Ses desteğiyle ileri seviyede bir multimedya deneyimi de vadediyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ekran camıyla koruma altına alınıyor.

Tekno Blog'da yer alan habere göre, parmak izi sensörü, saniyede 1 gigabite varan teorik indirme hızlarına sahip Qualcomm Snapdragon 835 işlemci gibi özellikler de Sony’nin 2017 model amiral gemisi telefonunda yer alıyor. Pil tarafında ise Qnovo Adaptive şarj özelliği pil ömrünü uzatmaya imkan sağlıyor. Smart Stamina özelliği normal telefon kullanımınızı kontrol ederek mevcut şarjınızın daha ne kadar dayanabileceğini tahmin ediyor.

Sony Xperia XZ1; Ay Mavisi, Sıcak Gümüş ve Klasik Siyah olmak üzere, her biri doğanın armağanı tonlardan esinlenen üç yeni renk ile geliyor. Telefon bugün itibarıyla perakende satış noktalarında yer almaya başlıyor. 16 Ekim’de Vodafone’da ve çok yakında Türk Telekom bayilerinde satışta olacak.