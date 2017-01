Soyuz kapsülü İngiltere'de sergilenecek

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) geçen yıl 186 gün görev yapan astronotları taşıyan Soyuz kapsülü, Londra Bilim Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

UUİ'de yaklaşık 6 ay görev yapan üç astronotu taşıyan uzay kapsülü, Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek.

Müzeden yapılan açıklamada, Rus yapımı kapsülün İngiliz uzay tarihinin önemli bir parçası olduğu ve kamuya ilham kaynağı olmasının temenni edildiği bildirildi.

Müze direktörü Ian Blatchford, yaptığı açıklamada, uzay aracını almanın neredeyse bir "dürtü satın almak" gibi olduğunu belirtti.

Yaz boyunca Moskova'da uzay aracının satılık olup olmadığını araştırdığını söyleyen Blatchford, kapsülün satılmasına razı olunmasının kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Soyuz kapsülünde görev yapan İngiliz astronot Tim Peake, kapsülü İngiltere'de görmenin sevindirici olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kapsülün ziyaret edecek herkes için büyük bir ilham kaynağı olmasını diliyorum ve belki bu, diğerleri için gelecekteki hayallerin tohumunu eker."

Bu arada, İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark, astronot Peake'in uzay istasyonunda ikinci görevini üstleneceğini teyit etti.

Görevin zamanının Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından belirleneceğini bildiren Clark, şöyle dedi:

"Tim Peake'in görevi bir nesle ilham oldu ve bilimin sizi ne kadar uzağa götürebildiğini gösterdi."

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Tim Kopra, ESA'dan İngiliz Tim Peake ve Rus kozmonot Yuri Malenchenko'yu taşıyan Soyuz kapsülü, 18 Haziran'da Kazakistan'ın güneydoğusuna inmişti.

UUİ'de görev alan İngiltere'nin ilk astronotu olan Peake, aynı zamanda, uzayda maraton koşan ilk insan olmuştu.

Visits to museums leave powerful memories & sow seeds of future dreams. I hope #Soyuz does the same @astro_timpeake https://t.co/9OfzaN19F3 pic.twitter.com/bQ3lbZYUKh