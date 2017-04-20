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Soyuz Uzay Kapsülü fırlatıldı

UluslararasıUzay İstasyonu’ndan Amerikalı astronot ve Rus kozmonot taşıyan Soyuz uzay kapsülü fırlatıldı.

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Dünya yörüngesindeki yapay uydu Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapacak iki uzay adamını taşıyan Soyuz kapsülü, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
 
 
Kazinform ajansının haberine göre, Rus kozmonotu Fyodor Yurçikhin ve Amerikalı astronot Jack Fisher'in bulunduğu Soyuz uzay aracı Baykonur uzay üssünden yerel saat ile 13.13’te fırlatıldı.
 
Soyuz kapsülünün UUİ'ye 6 saatlik yolculuktan sonra ulaşması bekleniyor.
 
5 ay boyunca uzayda kalacak olan Fischer ve Yurchikhin istasyondaki  3 kişilik mürettabata katılacak.   Mürettabattan biri Rusya’dan Oleg Novitskiy biri Fransız Thomas Pesquet.  Üçüncü astronot ise uzaydaki en yaşlı kadın olarak tanımlanan NASA’dan Peggy Whitson.
 

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