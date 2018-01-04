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Spotify’a dev telif davası

Popüler müzik uygulaması Spotify, müzik yapımcılarından gelen 1.6 milyar dolarlık telif davasıyla şokta.

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Tom Petty, Neil Young ve The Beach Boys gibi ünlü isimlerin yer aldığı 100’den fazla müzisyenin telif haklarına sahip olan Wixen Music Publishing tarafından açılan davada Spotify’dan müzisyenlerin eserleri nedeniyle oluşan gelirden 1.6 milyar dolar telif talep ediliyor.
 
Wixen Music Publishing’in iddiasına göre Spotify kullandığı şarkılar için uygun lisans sözleşmeleri yapmış değil ve bu süre boyunca yüzlerce şarkıyı lisans şartlarının dışında kullanmış durumda. Spotify ise lisans sözleşmelerini, şarkıları yayınlayan Sony, Warner, Universal gibi büyük yayıncılarla yapıyor ancak Wixen Music Publishing gibi telif hakları yöneticileri dev müzik yayıncılarının şarkıların %100 sahibi olmadığını, Spotify gibi üçüncü tarafların ayrıca kendilerinden de izin alması gerektiğini savunuyorlar. 
 
TechInside'da yer alan habere göre, Spotify ise bu iddiaya karşı Mayıs ayında grubun müzisyenlerine toplam 43 milyon dolarlık uzlaşma önermiş ancak reddedilmişti.

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