SSM’nin kurduğu şirketler ilk defa açıklandı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) kurduğu yedi firmanın adı ilk defa kamuoyu ile paylaşıldı. Sektör katılımcılarının sorunlarının dile getirildiği toplantıda SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş “Yürütülen Projeler, Gelecekteki Projeler, Orta ve Uzun vadedeli Projeler” başlıklı bir sunum yaptı.
Aktaş, SSM için kurulan firmaların isimlerini “SSM Şirketleşme Modelleri” başlığı altında ilk defa ifade etti. Bu firmaların isimleri ve çalışma alanları şöyle;
TRD Mikro-elektronik A.Ş. (foto-dedektör üretimi),
ULAK Haberleşme A.Ş. ( Milli Baz istasyonu üretip pazarlanması),
Delta V A.Ş. ( Hibrit yakıtlı roket teknolojilerinin geliştirilmesi),
TR Motor Güç Sistemleri A.Ş. ( Motor teknolojilerinde tasarım yetkinliği geliştirilmesi),
SSTEK Savunma Sanayi Tek. A.Ş. ( İleri teknoloji Sistemlerinin Geliştirilmesi),
YİTAL A.Ş. ( Yarı-İletken teknolojilerinde kritik üretim,
TR TEST Test ve Değerlendirme A.Ş. ( Test kabiliyetlerinin geliştirilmesi) (C4Defence)
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