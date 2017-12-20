SSM’nin kurduğu şirketler ilk defa açıklandı Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) kurduğu yedi firmanın adı ilk defa kamuoyu ile paylaşıldı. Sektör katılımcılarının sorunlarının dile getirildiği toplantıda SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş “Yürütülen Projeler, Gelecekteki Projeler, Orta ve Uzun vadedeli Projeler” başlıklı bir sunum yaptı.