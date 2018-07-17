T129 ATAK Helikopteri Farnborough’da gösteri uçuşu yaptı

TAI fuarda öncelikle yeni logosunun uluslararası lansmanını gerçekleştirdi. Firmanın hedefinde ise 6 Eylül tarihinde ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopterin tanıtımı olacak.

Ayrıca İnsansız Hava Aracı ANKA fuarda yer alıyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in mock-up’ı ilk defa bu fuarda yer aldı.