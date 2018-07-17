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T129 ATAK Helikopteri Farnborough’da gösteri uçuşu yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) pazartesi günü Birleşik Krallık Farnborough Havacılık Fuarı’nda ürünlerini sergileyecek. İlk ihracatı Pakistan’a gerçekleştirilen T129 ATAK Helikopteri Farnborough’da gösteri uçuşu yaptı

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TAI fuarda öncelikle yeni logosunun uluslararası lansmanını gerçekleştirdi. Firmanın hedefinde ise 6 Eylül tarihinde ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopterin tanıtımı olacak.
 
Ayrıca İnsansız Hava Aracı ANKA fuarda yer alıyor.  Türk Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in mock-up’ı ilk defa bu fuarda yer aldı.
 
 
 

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