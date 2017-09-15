TAI ve İTİCÜ arasında iş birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) arasında öğrencilerin iş hayatını tanımaları, gözlemlemeleri ve uygulamadaki işleyişi görmelerini sağlamak adına protokol imzalandı.

TAI'den yapılan açıklamaya göre, protokolle İTİCÜ, lisansüstü programlarında belli bir kontenjan dahilinde TAI çalışanlarından ücret almayacak. Üniversite buna ek olarak, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek sertifika programlarında, TAI çalışanlarıyla, eş ve çocuklarına yüzde 50 indirim uygulayacak. TAI de faaliyette bulunduğu iş sektöründe İTİCÜ öğrencilerine staj imkanı sunacak.

Protokolü imzalayan TAI Genel Müdürü Temel Kotil ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nazım Ekren, yapılan iş birliğinin eğitim alanında büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Kotil, iki kurum arasındaki iş birliğinin öğrenciler için önemine değinerek, “İmzalanan bu protokol çerçevesinde öğrencilere staj imkanı sağlayacak kurumumuz personeli ayrıca İTÜCÜ’de lisansüstü programlara katılım fırsatı yakalayacak. Böylece, personel ve öğrencilerimizi geleceğe sağlam adımlarla hazırlayacağız." ifadelerini kullandı