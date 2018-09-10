Taksiler dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçacak Vertical Aerospace adlı start-up firması Birleşik Krallık´ta ilk kez, bir piste gerek duymadan dikey kalkış yapabilen bir elektrikli uçan araç için üretim ve test iznini aldı. Şirket, dört yıl içinde, Birleşik Krallık ile Fransa arasında ilk uçan taksi hizmetini vermeye hazırlanıyor.