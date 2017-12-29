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TCG AKIN (A-584) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na törenle teslim edildi

İstanbul Tersanesi’nin inşa ettiği TCG AKIN (A-584) Kurtarma ve Yedekleme gemisi bugün İstanbul’da gerçekleştirilen törenle Türk Deniz Kuvvetlerine törenle teslim edildi.

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TCG IŞIN gemisinin teslimatı Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmi twitter hesabından duyuruldu. Aynı maksatla kullanılan TCG IŞIN gemisi Temmuz ayında Deniz Kuvvetleri envanterine katılmıştı.
 
 
 
TCG AKIN, kasım ayında envanterden çıkan TCG Akın yerine görev yapacak. Emekliye yeni ayrılan TCG AKIN Gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 47 yıl hizmet etmişti.  2. Dünya Savaşı sırasında ABD’de USS Greenlet adıyla inşa edilen denizaltı arama kurtarma gemisi, 1970 yılında Türk donanmasına katılmıştı.

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