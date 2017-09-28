Tcı'den 10 uçaklık anlaşma

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, “Endüstriyel kabin içi tasarımı ve sertifikalandırılması alanında havacılık sektörünün parlayan yıldızı TCI Kabin İçi Sistemleri A.Ş., Azerbaycan Havayolları (AZAL) ile, yeni Boeing 737-MAX 8 uçaklarının galley tasarımı ve imalatı için anlaşma sağladı. 10 adet uçağın yer aldığı anlaşma kapsamında ilk uçak 2018 yılının Kasım ayında teslim edilecek. TCI, bu anlaşma ile küresel havacılıkta tercih edilen marka kimliğini de pekiştirmiş oldu. 2017 yılı içerisinde SpiceJet ile gerçekleştirilen 150 uçaklık ve Jet Airways ile gerçekleştirilen 79 uçaklık anlaşmalardan sonra yurt dışında kazandığı büyük ihale sayısını 3’e çıkaran yerli üretici, ürünleri ve çözümleri ile kabin içi endüstriyel ürünler pazarındaki büyüme ivmesini artırdığını da göstermiş oldu” denildi.