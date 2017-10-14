TechAnkara Proje Pazarı, Türksat desteğiyle düzenlenecek

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşerek bölgesel, ulusal ve uluslararası değere dönüşmesini sağlamak amacıyla 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen TechAnkara Proje Pazarı 16 Ekim'de ATO Congresium’da düzenlenecek.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen, Türksat desteğiyle hayata geçirilecek organizasyonda, teknoloji odaklı büyük ödüller sahiplerine verilecek.

Yüksek katma değerli, ileri teknoloji ürünleriyle etkinlikte yer alacak girişimciler, giyilebilir teknolojilerden sağlık teknolojilerine, savunma sanayisinden endüstri 4.0 uygulamalarına kadar çeşitli alanlarda projelerini ilgililerin karşısına çıkaracak.

Etkinlikte melek yatırımcı ağları girişimci adaylarıyla ikili görüşmeler yapacak.