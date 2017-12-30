'Telefon yavaşlatma' krizinin ardından Apple pil değişim fiyatlarını indirdi
Pili eskiyen iPhone'ları haber vermeden yavaşlattığını kabul ettiği için tüketicilerin isyanı ve davalarla karşı karşıya kalan Apple, özür diledi. Pil değişim fiyatlarında indirime gideceğini açıklayan şirket, pil durumunun iyi olup olmadığını da yazılımla gösterecek.
Web sitesinden yaptığı açıklamayla pil konusunu kötü yönettiğini kabul eden teknoloji devi, müşterilerinin "sadakatini idrak etmek ve Apple'ın niyetinin kötü olduğunu düşünen herkesin güvenini yeniden kazanmak için" bir dizi değişiklik yapacağını söyledi.
29 DOLAR İNDİRİM
Kısa süre önce yeni telefonu iPhone X'in 6.099 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunan şirket, ABD için iPhone 6 ve sonrası modellerin pil değişim fiyatını 70 dolardan 29 dolara indireceğini belirtti.
Apple, ayrıca iOS işletim sistemini de iPhone pilinin sağlık durumunu gösterecek şekilde güncelleyecek. Böylece kullanıcılar pilin telefon performansını etkilediğini görebilecekler.
Açıklamadaki "Bazılarınızın Apple'ın sizleri yarı yolda bıraktığını düşündüğünüzü biliyoruz. Özür dileriz." ibaresi dikkat çekti.
Karar'da yer alan habere göre, bu ay başında internette yayımlanan testlerden sonra, Apple, 20 Aralık'ta pil problemleri olan telefonların performansını yazılım ile düşürdüğünü kabul etmişti. Kullanıcılara haber vermeden yapılan bu değişiklik ise büyük bir kızgınlık dalgasının oluşmasına sebep oldu. Birçok kişi Apple'ın bu habersiz değişikliği insanları yeni iPhone'ları satın alması için yaptığını düşündü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.