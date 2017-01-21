Telegram sesli görüşme özelliğine kavuşuyor

1 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp’ın en önemli rakibi olan Telegram iki yeni özellik ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Telegram’ın CEO’su Pavel Durov tarafından Twitter’da yapılan bir paylaşım bu iki özelliğe dikkat çekiyor.

Telegram’ın aktif olarak 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Şifreleme özellikleriyle ön plana çıkan uygulama, güvenliğe önem veren kullanıcıların tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Şimdi ise kullanıcılarını memnun edecek iki özelliğin müjdesini veriyor.

Bir Telegram kullanıcısı tarafından Pavel Durov’a sorulan sesli görüşme ve özelleştirilmiş temalar özelliklerinin gelip gelmeyeceği sorusunun cevabı evet oldu. Geçtiğimiz hafta Telegram’ın masaüstü versiyonunda görülen özel temalar seçeneği yazılımın mobil versiyonuna da gelecek.

Asıl önemli olan özellik ise sesli görüşme (arama) özelliği. WhatsApp, Messenger, WeChat ve Kik gibi alternatiflerde uzun zamandır yer alan sesli arama özelliği önümüzdeki dönemde Telegram’a da eklenecek.

Merak edilen detay ise şifreleme özellikleri ile öne çıkan Telegram’ın aramaları da şifreleyip şifrelemeyeceği yönünde. Bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı ancak firmanın güvenlik konusunda uyguladığı politikalara bakarak sesli aramaların da şifreleneceğini söyleyebiliriz.

2015 yılında sesli arama özelliğine öncelik vermediklerini dile getiren Telegram ekibi, artık bu özelliğe ağırlık verecek gibi duruyor