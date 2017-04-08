Televizyonun tahtı sallanıyor

Mobil ortam üzerinden yapılan reklam yatırımları artık alternatif bir pazarlama ortamı olmaktan çıkıp, markaların olmazsa olmazları arasında yerini alıyor. Reklamcılar derneğinin yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre 2016 yılında 7.184 milyon TL yatırım yapılan reklamcılık sektöründe en fazla büyüme oranını beklenildiği üzere ‘görsel medya’ alıyor.

Günümüzde dijital medya, pazarlama ve reklam dünyasının da ilgi odağı oluyor. Her ne kadar geleneksel medya dijital medyanın karşısında hala direnmekte olsa da, açıklanan araştırma rakamları gösteriyor ki dijital medyada yapılan reklam yatırımları, her geçen gün artmaya devam ediyor.

EN ÇOK REKLAM YATIRIM ALANLARI

2016 yılında toplam reklam yatırımlarının yüzde 10.96 oranında artış gösterdiğini vurgulayan Union İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, “Reklamcılar Derneği’nin açıkladığı rakamlara göre, bu yıl yaşanan artışta en büyük payı görsel medya aldı. Geçen yılda yüzde 10’a yakın bir büyüme yaşanmıştı. Ekonomik olarak zor bir yıl geçirmiş olmamıza rağmen reklam sektöründe istikrarlı bir büyüme söz konusu. Yatırımların en çoğu ise iletişim, inşaat ve otomotiv sektöründe görüldü” dedi.

'HEDEF KİTLE İNTERNETTE HAZIR'

Markalar için reklamın öneminin hızla attığını söyleyen Erkmen, “Türkiye’de 12 yaşın üzerinde 25 milyon internet kullanıcısı var. Bu rakamın 18,5 milyonu tüketim potansiyeli yüksek gruptan oluşuyor. Markalarda belirledikleri hedef kitleye internet reklamcılığıyla ulaşmayı tercih ediyor. Çünkü dijital reklamcılık, ölçülebilir olma, demografik özelliklerine göre doğru hedef kitleyi belirleyebilme, hızlı marka bilinirliği üretme ve düşük maliyetli olmasıyla geleneksel medyaya kafa tutuyor. Hedef kitle zaten internette hazır sizi bekliyor. Neden reklamınızı insanların bütün gününü geçirdiği bu ortamda yapmayasınız ki?” şeklinde konuştu.

TELEVİZYON HALA LİDER

Araştırma sonuçlarına göre TV’nin yüzde 51.22’lik oranla hala en büyük mecra olduğunun altını çizen Union İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, “Toplumun çok büyük bir kısmının televizyon seyretme alışkanlığının devam etmesi televizyonu en çok tercih edilen reklam yatırım aracı yapıyor. Ama dijital mecraların bu yıl yüzde 24 büyüme göstermesi de onu televizyonun en büyük rakibi yapıyor” açıklamasında bulundu.