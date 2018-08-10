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Tesla'nın deneyimli mühendisi artık Apple'ın otonom araç projesinde çalışacak

Elon Musk'ın 'gezegendeki en yetenekli mühendislerden biri' olarak gördüğü Doug Field, Tesla'dan ayrıldı. Field artık Apple'ın otonom araç projesi için çalışacak.

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Tesla CEO'su Elon Musk'ın kendisinden her seferinde övgüyle söz ettiği Doug Field artık Tesla için çalışmayacak. Uzun yıllar Apple'da çalıştıktan sonra Tesla'ya transfer olan Doug Field bir süredir mühendislik ve araç üretim birimlerine liderlik ediyordu. Elon Musk'ın ''gezegendeki en yetenekli mühendislerden biri'' olarak gördüğü Field, Model 3 üretimindeki aksaklıkların sorumlularından biri olarak gösterilmişti. Nisan ayının başında Elon Musk, Field'ı araç üretim biriminden çekmiş ve araç üretim birimini bizzat yönetmeye başlamıştı.
 
 
Model 3 üretimindeki problemlerden sonra Tesla'dan ayrıldı 
Mayıs ayında Doug Field'ın Model 3 üretimindeki hedeflerin karşılanmaması sonucunda ayrıldığı iddia edilirken Tesla bu iddiaları yalanlamış ve Field'ın ''sadece ailesiyle biraz vakit geçirmek için ayrıldığını'', kalıcı bir ayrılığın söz konusu olmadığını açıklamıştı. Buna karşılık geçtiğimiz ay Tesla, Field'ın şirketten ayrıldığını resmi olarak duyurmuştu.
 
Daring Fireball yazar John Gruber, başarılı mühendisin bundan sorna yoluna Apple'da devam edeceğini açıkladı. Apple görüştüğünü dile getiren Gruber'e göre Doug Field, Apple'ın otonom araç geliştirme projesine liderlik edecek. Project Titan olarak da bilinen bu proje şu an için Bob Mansfield tarafından yönetiliyor. Doug Field'ın ekibe katılmasıyla birlikte projeyi iki isim birlikte yönetecek. Tesla'daki birikimiyle Apple'ın otonom araç projesine çok şey katması beklenen Field, daha önce Bob Mansfield ile birlikte Mac'lerin üretim sürecinde çalışmıştı. 
 
(Donanım Haber)
 

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