Trump, Facebook'a savaş açtı

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın, 2016 ABD seçimleri sırasında kamuoyunu Facebook'taki bazı reklamlar vasıtasıyla etkilemeye çalıştığı iddiaları soruşturma konusu haline gelmişti. Devam eden soruşturma kapsamında Facebook, seçimler sırasında ve sonrasında büyük olasılıkla Rusya bağlantılı kurumlar ya da şahıslar tarafından satın alınan 3 bin politik reklam hakkında bilgi vermeye hazırlanıyor.

"Rusya, Facebook reklamlarıyla ABD kamuoyunu etkilemeye çalıştı"

Bir başka sosyal medya platformu olan Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Trump, "Facebook her zaman Trump karşıtıydı. Bu tür ağlar hep bana karşıt olmuştur." ifadelerine yer verirken, benzer suçlamaları geleneksel medya organları New York Times ve Washington Post'a da yönelterek "Gizli bir anlaşma mı var?" şeklinde konuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat ve Rusya'nın rolünü araştıran isimlerden biri olan temsilci Adam Schiff, reklamlarla ilgili bilgilerin önümüzdeki hafta ellerine ulaşmasını beklediklerini ve soruşturmaya dahil olan kişilerin kamuoyuna açıklanacağını bildirdi. MSNBC kanalına demeç veren Schiff, "Kremlin'in ne kadar alaycı davranışlar sergilediğini, Amerikalıları Amerikalılarla karşı karşıya getirmeye çalıştığını ve bölünmeleri nasıl vurgulamaya çalıştıklarının farkına varmanız için bu şahısları gerçekten görmeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.